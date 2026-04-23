Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी धोक्याची घंटा! 30 एप्रिलनंतर बंद होऊ शकतात हप्ते; पाहा काय आहे कारण?

नाशिक : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतगर्त ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी सरकारने दिलेली मुदत ३० एप्रिलला संपुष्टात येणार आहे. या मुदतीनंतर (Ladki Bahin Yojana, eKYC Deadline April 30) दुरुस्ती बाकी असलेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या अनुदानावर कायमस्वरूपी गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. .सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण' योजनेत सहभागी महिला लाभार्थ्यांना ई-केवायसी नोंदणी बंधनकारक आहे. पण, राज्यभरातील कोट्यवधी महिलांकडून ई-केवायसीवेळी चुकीची नोंद केली गेल्याने त्यांच्या अनुदानावर बंधने आली होती. नाशिक जिल्ह्यातील अंदाजे सव्वालाख लाभार्थ्यांचा त्यात समावेश होता..महिला लाभार्थ्यांची ही अडचण विचारात घेत शासनाने ई-केवायसी दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु, बहुतांश लाभार्थ्यांच्या नोंदणीत गोंधळ निर्माण झाल्याने शासनाने तीनवेळा ई-केवायसीला मुदतवाढ दिली होती..गेल्या महिन्यात शासनाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत ३० एप्रिलपर्यंत ई-केवायसीची दुरुस्ती करून घ्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत. ई-केवायसीसाठी शासनाने दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात येण्यास अवघ्या आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, त्यानंतर ई-केवायसी दुरुस्तीला पुन्हा एकदा शासनाकडून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता तूर्तास कमीच आहे. त्यामुळे अद्यापही ज्या महिला लाभार्थ्यांची ई-केवायसी नोंदणी बाकी आहे, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..घरबसल्या दुरुस्ती जिल्ह्यातून साधारणत: १५ लाख ७५ हजार महिला लाभार्थ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला. पण ई-केवायसी न केलेल्या सुमारे दीड लाख लाभार्थ्यांचे अनुदान कायमस्वरूपी बंद झाले. सव्वालाख महिलांच्या नोंदणीत दुरुस्ती करणे बाकी होते. दरम्यान, महिला घरबसल्या मोबाईलवरून स्वतः ई-केवायसी करू शकतात किंवा घराजवळील अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने नोंदणी करू शकतात, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.