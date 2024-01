Nashik Bribe Crime: भूमी अभिलेखचा दप्तरबंद लाचलूचपतच्या जाळ्यात! 700 रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले

सिन्नर : गट स्कीम उतारा, गट नकाशा व पोटहिस्सा नकाशा नकला काढून देण्यासाठी लाचेची मागणी करणाऱ्या सिन्नर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील दप्तरबंद सूर्यभान मुरलीधर निंबाळकर ( वय 58) यास सातशे रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. (Land records officer Caught red handed by ACB while accepting bribe of Rs 700 at sinnar Nashik Bribe Crime)