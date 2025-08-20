Samruddhi Expressway : मोठा अनर्थ टळला! नागपूर, मुंबई समृद्धी महामार्गावर दरड कोसळली; सुदैवाने वाहन नव्हते

नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गवरील इगतपुरी ते कसारा दरम्यान चॅनल नंबर 636 या ठिकाणी बोगद्याच्या पुढे मुंबई वाहिनीवर काल रात्री 7:35 च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात दरड कोसल्ल्याने मुबईकडे जाणारी वाहतूक 20 मिनिटात विस्कळीत झाली..दोन दिवसापासून कोसळणाऱ्या सततच्या पावसामुळे समृद्धी महामार्गवरील इगतपुरी बोगद्याजवळ मातीचा मलबा व महाकाय दरडी रस्त्यावर आल्या या दरम्यान सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची वाहने रस्त्यावर नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेची माहिती मिळताच समृद्धी महामार्गवरील यंत्रनेने जेसीबी व हायड्रा क्रेनच्या मदतीने महामार्गावरील दरड व मातीचा मलबा दूर करून वाहतूक सुरळीत केली..Chiplun Flood News : चिपळूण, राजापूर, खेडमध्ये दुकानांसह घरांत पाणी, पाच नद्या वाहताहेत धोक्याच्या पातळीवर.घटनास्थळी शहापूर तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, महामार्ग पोलीस अधिकारी छाया कांबळे, यांनी धाव घेतला परिस्तिथीची माहिती घेतली दरम्यान मुंबई कडे जाणारी वाहतूक 20 मिनिट विस्कळीत झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.