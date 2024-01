Nashik Kalaram Mandir : रामरक्षा पठणासाठी उसळली गर्दी; श्री काळाराम मंदिरात महिलांसह विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग

Nashik Kalaram Mandir : अयोध्येतील श्रीरामलल्ला मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिरात कालपासून आनंद उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी आज सामुहिक रामरक्षा व भीमरूपी पठणाचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी महिलांसह पुणे विद्यार्थी गृहाच्या विद्यार्थ्यांची मोठी उपस्थिती होती. सायंकाळी २१ जोडप्यांच्या हस्ते श्रीरामप्रभूंची महाआरती करण्यात आली. (Large participation of students including women in Sri Kalaram Temple for Ramraksha Pathan nashik news)