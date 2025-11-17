Nashik : शाळेच्या आवारात घुसला बिबट्या, दुपारनंतर दिली सुट्टी; वनविभागाकडून शोधमोहिम सुरू

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बिबट्याचा मानवी वस्तीत वावर वाढल्यानं चिंता व्यक्त केली जातेय. काही ठिकाणी बिबट्यानं हल्ला केल्यानं अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे. यानंतर राज्याच्या वनमंत्र्यांनी बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, आता नाशिकमध्ये शाळेच्या आवारात बिबट्या घुसल्याची घटना समोर आलीय. बिबट्या दिसताच मोठा गोंधळ झाला आणि धावपळ उडाली. बिबट्याच्या दहशतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेला दुपारनंतर सुट्टी जाहीर केली..नाशिकमध्ये महात्मा नगर परिसरात गेल्या आठवड्यात बिबट्या आढळला होता. यानंतर सोमवारी भोसला सैनिकी शाळेच्या आवारात बिबट्या दिसला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून दुपारनंतर शाळेला सुट्टी देण्यात आली. यामुळे दुपारची शाळा भरली नाही..पालघर साधू हत्याकांडाचे आधी आरोप केले, आता पक्षात का घेतलं? CM फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया, भाजपकडून प्रवेशाला स्थगिती.शाळेत बिबट्या शिरल्याची माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही शाळा प्रशासनाची दमछाक झाली. शाळेच्या परिसरात राहणाऱ्या पालकांनी मुलांना मिळेल त्या वाहनानं घरी नेलं. तर काही विद्यार्थ्यांना शाळेच्या गाडीतून घरापर्यंत सोडण्यात आलं. दरम्यान, या घटनेची माहिती समजताच वन विभागाने ड्रोन आणि इतर माध्यमातून बिबट्याची शोधमोहिम हाती घेतलीय..नाशिकमध्ये काही महिन्यांपासून बिबट्याचा मानवी वस्तीत वावर वाढला आहे. गंगापूर भागातल्या शिवाजीनगर इथं सुनील पाटील यांच्या मालकीच्या शेतात बिबट्या दिसला होता. त्यासाठी लावलेल्या पिंजऱ्यात एक ते दीड वर्षाचा बिबट्या जेरबंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.