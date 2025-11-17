नाशिक

Nashik : शाळेच्या आवारात घुसला बिबट्या, दुपारनंतर दिली सुट्टी; वनविभागाकडून शोधमोहिम सुरू

नाशिकमधील भोसला सैनिकी शाळेच्या आवारात बिबट्या घुसल्याच्या प्रकाराने मोठा गोंधळ उडाला. यानंतर सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दुपारनंतर सुट्टी देण्यात आलीय. वनविभागाकडून आता बिबट्याचा शोध घेतला जातोय.
Panic in Nashik as Leopard Seen Inside Bhosala Military School Students Given Half Day Search On

Panic in Nashik as Leopard Seen Inside Bhosala Military School Students Given Half Day Search On

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बिबट्याचा मानवी वस्तीत वावर वाढल्यानं चिंता व्यक्त केली जातेय. काही ठिकाणी बिबट्यानं हल्ला केल्यानं अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे. यानंतर राज्याच्या वनमंत्र्यांनी बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, आता नाशिकमध्ये शाळेच्या आवारात बिबट्या घुसल्याची घटना समोर आलीय. बिबट्या दिसताच मोठा गोंधळ झाला आणि धावपळ उडाली. बिबट्याच्या दहशतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेला दुपारनंतर सुट्टी जाहीर केली.

Loading content, please wait...
Nashik
school
Leopard

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com