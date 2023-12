Nashik News: कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेच्या पत्राला टोपली!

नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये इंग्रजीबरोबरच मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासाठी अंतिम मुदतही देण्यात आली.

मुदत संपल्यानंतर महापालिकेला दंडात्मक कारवाई करताना अधिकारांची अडचण येत असल्याने कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून कायदेशीर सल्ला मागितला. परंतु अद्यापही या कार्यालयाकडून उत्तर आले नाही. (letter from the Labor Commissioners Office to NMC Nashik News)