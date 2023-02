Nashik Crime News : दोघांच्या निर्घृण खूनप्रकरणी पाच आरोपींना जन्मठेप; झोपडपट्टीतील घटना

नाशिक : इंदिरानगर परिसरातील राजीवनगर झोपडपट्टीमध्ये जुन्या वादाची कुरापत काढून टोळक्याने दोघांचा निर्घृणपणे खून (Murder) केला होता.

याप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पाच आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. सदरील घटना गेल्या २७ डिसेंबर २०१७ रोजी घडली होती. (Life imprisonment for 5 accused in brutal murder of two nashik crime news)

रवी गौतम निकाळजे, दीपक दत्ता वाव्हाळ, कृष्णा दादाराम शिंदे, नितीन उत्तम पंडित व आकाश उर्फ बबलू डंबाळे (सर्व रा. राजीवनगर झोपडपट्टी, इंदिरानगर) अशी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या पाचही आरोपींची नावे आहेत.

दिनेश निळकंठ बिराजदार (२२, रा. गणेश चौक), देविदास वसंत इघे (२२, रा. राजीवनगर झोपडपट्टी) यांचा खून झाला होता. रिक्षाचालक रमेश भीमराव गायकवाड (२२, रा. जुने सिडको) यांच्या फिर्यादीनुसार,

२७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी रात्री अकराच्या सुमारास राजीवनगर झोपडपट्टी येथे आरोपींनी जुन्या भांडणाची कुरापत काढून भररस्त्यात देविदास इघे याच्यावर प्राणघातक हल्ला करीत, तलवारीने सपासप वार केले होते.

त्यास वाचविण्यासाठी दिनेश बिराजदार धावले असता, त्यांच्यावरही आरोपींनी तलवारीने वार करून त्यांची गळा चिरून हत्त्या केली. आरोपी रवी निकाळजे याचा अल्पवयीन भावानेही मयत देविदास इघे याच्यावर चॉपरने गंभीर वार केले होते. आरोपींविरोधात इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्याचा तपास इंदिरानगरचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नारायण न्याहाळदे, पोलीस निरीक्षक के. बी. चौधरी यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी न्यायालयात १९ साक्षीदार तपासले.

तीन साक्षीदारांचा जबाब, मृतांच्या शरीरावरील जखमा, शवविच्छेदन अहवाल, रासायनिक विश्लेषकांचा अहवालाच्या आधारे अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. पी. देसाई यांनी पाचही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.

तसेच, प्रत्येकी सात हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. महिला पोलीस अंमलदार एस.टी. बहिरम यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून पाठपुरावा केला. शिक्षा सुनावताच आरोपींनी न्यायालयात आरडाओरड करीत रडले. यावेळी पोलीसांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.

बालन्यायालयात खटला सुरू

याच प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश होता. त्यानेच मयत देविदास इघे याच्यावर चॉपरने वार केले होते. आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्याविरोधात बाल न्यायालयात खटला सुरू आहे.

"तरुण वयात हातून अविचाराने गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा घडतो. मात्र, अशा गुन्ह्यांना आळा बसणे अत्यंत आवश्यक असून, या शिक्षेमुळे गुन्हेगारांवर जरब बसेल." - ॲड. अजय मिसर, जिल्हा सरकारी वकील.

