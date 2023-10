Navratri Festival 2023 : घटस्थापनेच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या माळेला हलक्या पावसाचा अंदाज

Navratri Festival 2023 : नवरात्रोत्सवाला येत्या रविवार (ता. १५)पासून सुरवात होत आहे. (Light rain forecast for second and third day of Ghatasthapana navratri festival nashik news)

सोमवारी (ता. १६) दुसऱ्या माळेला आणि मंगळवारी (ता.१७) तिसऱ्या माळेला जिल्ह्यात हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्राने वर्तविली आहे.

उर्वरित दिवशी हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. पाचही दिवस अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राहील. तापमान कमाल ३२ ते ३४, किमान १७ ते २१ अंश सेल्सिअस राहील.

वाऱ्याचा वेग तासाला सहा ते सात किलोमीटर राहण्याची शक्यता आहे.

पावसाचा अंदाज लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील काढणी केलेली पिके झाकून ठेवावीत अथवा सुरक्षित ठेवावीत, असा सल्ला केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी दिला.