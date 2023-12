Nashik Crop Loan: जिल्हा बॅंकेकडून रब्बी हंगामासाठी अवघे अडीच कोटींचे कर्जवाटप

Nashik Crop Loan: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून यंदा रब्बी हंगामासाठी १६.३२ कोटी कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आले असून, यापैकी आतापर्यंत १५५ सभासदांना २.५६ कोटींचे (१३ टक्के) कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बॅंकेकडे निधी नसल्याकारणाने तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळामुळे पीककर्ज वाटपाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे देवळा, इगतपुरी, नांदगाव, पेठ, सुरगाणा व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांत एकाही शेतकऱ्याने अद्यापपर्यंत पीककर्ज घेतलेले नाही. (Loan of only 2 and half crore given by Zilla Bank for Rabi season from nashik news)