Narhari Zirwal : अन्न भेसळीविरोधात झिरवाळ आक्रमक! १९७ नवीन अधिकाऱ्यांची फौज मैदानात, कठोर कायद्याची तयारी

वणी: राज्यातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने व्यापक प्रमाणात तपासण्या करून कठोर कारवाई केली आहे. या मोहिमेत राज्यभरात एकूण १२ हजार ६९३ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी पाच हजार ७७६ प्रकरणांत सुधारणा सूचना देण्यात आल्या असून, १६७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच एक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे..तसेच तडजोडीच्या ८४० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, संबंधितांना एकूण ७५ लाख ३४ हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली..सदस्य सुनील कांबळे यांनी याबाबत मेनप्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, योगेश सागर, मनीषा चौधरी आणि सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला. मंत्री झिरवाळ म्हणाले, की पनीर, दूध, खवा-मावा यांसारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भेसळ रोखण्यासाठी वरिष्ठ सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील कठोर उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत..पूर्वी अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची (एफएसओ) संख्या अपुरी असल्याने तपासण्या मर्यादित होत होत्या. आता १९७ अधिकाऱ्यांची नव्याने भरती झाल्यामुळे तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम झाली असून, पुढील तीन महिन्यांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..राज्यातील अन्न तपासणी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविण्याचेही काम सुरू आहे. पुणे आणि नाशिक येथे नवीन अन्न तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती झिरवाळ यांनी दिली. शहरांमध्ये विशेषतः चायनीज फूड विक्रेत्यांच्या गाड्यांवरही विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भेसळ रोखण्यासाठी अधिक कठोर कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यात आली असून, ती सध्या विधी व न्याय विभागाकडे विचाराधीन असल्याची माहितीही मंत्री झिरवाळ यांनी दिली.