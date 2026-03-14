Narhari Zirwal : अन्न भेसळीविरोधात झिरवाळ आक्रमक! १९७ नवीन अधिकाऱ्यांची फौज मैदानात, कठोर कायद्याची तयारी

Maharashtra FDA Conducts Statewide Food Safety Inspections : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली आहे.
वणी: राज्यातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने व्यापक प्रमाणात तपासण्या करून कठोर कारवाई केली आहे. या मोहिमेत राज्यभरात एकूण १२ हजार ६९३ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी पाच हजार ७७६ प्रकरणांत सुधारणा सूचना देण्यात आल्या असून, १६७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच एक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

