Agriculture Update : महाराष्ट्राची वाटचाल विक्रमी साखर उत्पादनाकडे

मालेगाव : मुबलक उसामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांच्या चिमण्या सलग दुसऱ्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर पेटल्या. गेल्या वर्षाच्या तुलनेने या वर्षी सहा कारखान्यांचे साखर उत्पादन वाढले. यावर्षी १०२ सहकारी व १०० खासगी अशा एकूण २०२ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु झाला.

१ फेब्रुवारीपर्यंत यातील दोन कारखाने बंद झाले. २ फेब्रुवारी अखेर ७७५.२५ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. यातून ७५५.४१ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन मिळाले आहे. उत्पादन वाढत असले तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेने साखर उतारा मात्र घसरला आहे. (Maharashtra move towards record sugar production 775.25 lakh metric tonnes of sugarcane screened at end of February 2 Nashik News)

राज्यात गेल्या तीन वर्षापासून सर्वत्र समाधानकारक पाऊस होत आहे. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. गेल्या वर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

या वर्षी देखील सर्वत्र मुबलक ऊस उपलब्ध आहेत. सोलापूर विभागात सर्वाधिक ४९ कारखाने सुरु आहेत. अमरावती विभागात सर्वात कमी ३ कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु आहे. कोल्हापूर विभागाचा सर्वाधिक ११.१८ साखर उतारा आहे. सर्वात कमी ७.७५ साखर उतारा नागपूर विभागाचा आहे.

गेल्या वर्षी २ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात १९६ साखर कारखान्यांमधून ७४२.४६ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले होते. यातून ७४७.७९ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते. साखर उतारा १०.०७ होता. या वर्षी याच तारखेपर्यंत ७७५.२५ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. यातून ७७५.४१ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले. साखर उतारा मात्र ९.७४ एवढाच आहे.

कोरोना परिस्थिती निवळल्याने या वर्षी जानेवारी अखेरच सर्वत्र रसवंतीगृह सुरु झाली आहेत. कारखाने सुरळीत सुरु राहिल्यास मेच्या मध्यापर्यंत ऊस गाळप होवू शकेल. अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता धूसर आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यात साखरेचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे.

विभाग - हंगाम सुरु असलेले कारखाने

सहकारी- खासगी - एकूण

कोल्हापूर - २५- १० -३५

पुणे - १८ - १३ - ३१

सोलापूर - १८ - ३१ - ४९

नगर - १७ - ९ - २६

औरंगाबाद - १५ - १० - २५

नांदेड - ९ - २० - २९

अमरावती - ० - ३ -३

नागपूर - ० - ४ - ४

----------------------------

एकूण - १०२- १०० - २०२

नाशिक जिल्ह्यात ५ कारखाने सुरु

एकेकाळी ऊस व साखर उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात के.के. वाघ सहकारी निफाड, काजवा सहकारी मातेरेवाडी दिंडोरी, नाशिक सहकारी पळसे, वसंतदादा पाटील सहकारी विठेवाडी व द्वारकाधीश साखर कारखाना शेवरे सटाणा या पाच चालू असलेल्या कारखान्यांमधून साखर उत्पादन घेतले जात आहे. या कारखान्यांमधून ८ लाख ६९ हजार ९९७ मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. यातून ८ लाख २९ हजार ४६५ क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. जिल्ह्याचा साखर उतारा ९.५४ एवढा आहे.

"या वर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेने या वर्षी साखर उतारा काहीसा कमी आहे. या वर्षी बहुतांशी साखर कारखान्यांनी कच्च्या साखरेची निर्मिती करत हेवी मोलायशद्वारे इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला आहे. उपलब्ध ऊस पाहता एप्रिल-मे पर्यंत हंगाम सुरु राहील."

- कुबेर जाधव,समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटन

