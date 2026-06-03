Nashik : २ दिवसांपासून बेपत्ता मुख्याध्यापकाचा मृतदेह आढळला विहिरीत, काठावर दुचाकी; काय घडलं?

नाशिकमध्ये दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या एका मुख्याध्यापकाचा मृतदेह ७० फूट खोल विहिरीत आढळून आलाय. मुंबई आग्रा महामार्गावर एका ह़ॉटेलच्या परिसरात त्यांची दुचाकी आढळली होती. त्यानंतर लोकांना संशय आल्यानं पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत शोध घेतला असता हा प्रकार उघड झाला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मालेगाव इथल्या हॉटेल शिवापंजाबच्या परिसरात असलेल्या विहिरीजवळ एक दुचाकी उभा होती. बराच वेळ दुचाकी उभा असल्यानं हॉटेल चालकाला संशय आला. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी दुचाकीच्या क्रमांकावरून मालकाचा शोध घेतला. शशिकांत अहिरे यांची दुचाकी असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर कुटुंबियांशी संपर्क साधण्यात आला..पुण्यात २५ वर्षीय विवाहितेनं संपवलं जीवन, अधिक मासात अंगठी, फ्लॅटसाठी ३ लाखाची मागणी; सासरच्यांवर गंभीर आरोप.शशिकांत अहिरे यांच्या कुटुंबियांनी पोलिसांना ते दोन दिवसांपासून बेपत्ता असल्याचं सांगितलं. सोयगाव नववसाहतीत ते राहत होते. वाके इथल्या प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांचा २ दिवसांपासून शोध सुरू होता. त्यांची दुचाकी विहिरीजवळ असल्याचं समजताच संशय बळावला..पोलिसांनी मालेगावच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करत विहिरीत शोध घेतला. तासभर शोध घेतल्यानंतर शशिकांत अहिरे यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. अहिरे यांनी टोकाचं पाऊल का उचललं याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. शशिकांत अहिरे यांची पत्नी ग्रामविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तर त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. अहिरे यांच्या मृत्यूने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.