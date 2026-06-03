नाशिक

Nashik : २ दिवसांपासून बेपत्ता मुख्याध्यापकाचा मृतदेह आढळला विहिरीत, काठावर दुचाकी; काय घडलं?

Missing Malegaon Headmaster Found Dead in Well मालेगाव इथल्या एका ५७ वर्षीय मुख्याध्यापकाचा मृतदेह विहिरीत आढळून आला आहे. दोन दिवसांपासून ते बेपत्ता होते, कुटुंबियांकडून त्यांचा शोध घेतला जात होता.
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सूरज यादव
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नाशिकमध्ये दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या एका मुख्याध्यापकाचा मृतदेह ७० फूट खोल विहिरीत आढळून आलाय. मुंबई आग्रा महामार्गावर एका ह़ॉटेलच्या परिसरात त्यांची दुचाकी आढळली होती. त्यानंतर लोकांना संशय आल्यानं पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत शोध घेतला असता हा प्रकार उघड झाला.

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