Malegaon Politics : मालेगावात एमआयएमला मोठा धक्का! 21 नगरसेवक असतानाही विरोधी पक्षनेतेपद हुकलं; महापौरांनी शिवसेनेच्या पारड्यात टाकलं माप

मालेगाव (नाशिक) : येथील महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेते पदी शिवसेनेचे निलेश काकडे यांची निवड झाली (Malegaon Municipal Corporation) आहे. महापौर नसरीन शेख यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करत श्री. काकडे यांची निवड जाहीर केली..महापालिकेत शिवसेनेचे १८ नगरसेवक आहेत. एमआयएमचे २१ नगरसेवक असतांना देखील महापौरांनी शिवसेनेला झुकते माप दिले आहे. आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्या एमआयएमला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..येथील महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक १५ जानेवारीला झाली. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पार्टी यांच्या सेक्युलर फ्रंटने ४० जागा जिंकल्या. तीन सदस्य असलेल्या कॉंग्रेसच्या पाठींब्यामुळे इस्लाम पक्षाच्या नसरीन शेख महापौर तर समाजवादी पक्षाच्या शानेहिंद निहाल अहमद उपमहापौर झाल्या..एमआयएमला धक्कापाठिंब्याच्या बदल्यात कॉंग्रेसचे एजाज बेग यांना स्थायी समितीचे सभापतीपद देण्यात आले. ८४ सदस्यीय सभागृहात इस्लाम पक्षाला ३२, एमआयएम २१, शिवसेना १८, समाजवादी पक्ष ५, कॉंग्रेस ३ व भाजपने २ जागा जिंकल्या आहेत. विरोधी पक्षनेतेपद एमआयएमला मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती. महापौर नसरीन शेख यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करत शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याने येथील राजकारणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे..पारंपरिक विरोधक असलेल्या आमदार मौलाना मुफ्ती यांच्या एमआयएमला डावलतांनाच शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या शिवसेनेला जवळ करण्याचा प्रयत्न या निवडीतून सत्तारुढ गटाकडून करण्यात आल्याची चर्चा आहे. श्री. काकडे प्रभाग एकमधून निवडून आले आहेत. मंत्री भुसे यांचे ते विश्वासू कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात..शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. काही भागात कमी दाबाने, अवेळी तसेच अशुद्ध पाणीपुरवठा होतो. तो नियमित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. सत्तारूढ गटाला शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी भाग पाडू. शहर विकासाच्या चांगल्या कामात सहकार्य केले जाईल.-नीलेश काकडे, विरोधी पक्षनेते, मनपा, मालेगाव.