Kapaleshwar Temple Trustee : देशातील महादेवासमोर नंदी नसलेले एकमेव शिवालय म्हणून श्री कपालेश्वर महादेव मंदिराची ख्याती आहे. देवस्थानचा कारभार नुकताच नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसह सोपविण्यात आला. (Management of Kapaleshwar institutions handed over to new trustees nashik news)

नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने तातडीने सभा घेऊन अध्यक्षपदी अध्यक्षपदी मंडलेश्वर काळे तर सचिवपदी ॲड. अक्षय कलंत्री यांची नियुक्ती करण्यात आली.

कपालेश्वर महादेव मंदिराचा कारभार गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक मंडळाकडे होता. मागील आठवड्यात धर्मदाय आयुक्त यांनी विश्वस्त मंडळाची निवड केल्यानंतर नवनियुक्त विश्वस्तांची बैठक बोलावण्यात आली होती.

तहसीलदार नरेश बहिरम ॲड. भाऊसाहेब गंभिरे, किशोर तळोकार यांच्या उपस्थितीत नवनियुक्त विश्वस्तांना कार्यभार हस्तांतरित करण्यात आला.

नवीन विश्वस्त मंडळाची बैठक होऊन त्यात बिनविरोध पदाधिकारी निवडण्यात आले. अध्यक्षपदी मंडलेश्वर काळे, उपाध्यक्षपदी रावसाहेब कोशिरे, ॲड. अक्षय कलंत्री तर खजिनदारपदी सनदी लेखापाल राठी यांची नियुक्ती करण्यात आली.

विश्वस्त प्रशांत जाधव, सुनील पटेल, श्रद्धा दुसाने यांच्या सहकार्याने बिनविरोध निवड करण्यात आली. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.