Nashik Bribe Crime: राजापूरच्या मंडलाधिकाऱ्यांना 25 हजारांची लाच घेताना अटक

येवला : सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काची घेतलेली नोंद प्रमाणित करण्यासाठी राजापूर येथील मंडलाधिकाऱ्याला २५ हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली.

याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Mandal officer of Rajapur arrested for accepting bribe of 25 thousand Nashik Crime)