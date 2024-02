Nashik Crime: विहिरीत फेकलेल्या विवाहितेचा अखेर मृत्यू; सासरच्या मंडळीविरोधात खुनाचा गुन्हा

निफाड : रुई (ता. निफाड) येथील माहेर व कोळवाडी (ता. निफाड) येथील सासर असलेल्या विवाहितेस सासरच्या मंडळींनी मारहाण करून विहिरीत फेकले.

मात्र, दीड महिन्यापासून उपचार घेत असलेल्या महिलेचा मृत्यू झाला. याबाबत सासरच्या मंडळीविरोधात निफाड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (married woman thrown into well finally died Murder case against in laws Nashik News)