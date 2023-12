Nashik: कोकाटेंच्या मागणीनुसार राघोजी भांगरे स्मारक कामासंदर्भात गुरुवारी उपमुख्यमंत्री पवारांच्या दालनात बैठक

सिन्नर : आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकाच्या कामासंदर्भात उद्या २८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ : ३० वाजता मुंबई येथील मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीची आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी मागणी केली होती. (meeting held in Deputy CM ajit Pawar hall on Thursday regarding Raghoji Bhangre memorial work demand of Kokate Nashik)