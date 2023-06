Nashik News : अल्पसंख्याक शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी मिळणार अनुदान

By

Nashik News : अल्पसंख्याक विभागांतर्गत असणाऱ्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी २०२३-२०२४ या वर्षांकरिता अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेकरिता इच्छुक शाळांनी ३० जूनपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी केले आहे. (Minority schools will get grants for infrastructure Nashik News)

या योजनेंतर्गत राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

या पात्र शाळांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीमार्फत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ही अनुदान योजना ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार राबविण्यात येणार आहे. अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या शाळांनी दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असेही जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी कळविले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?