Nashik Mistura Art Fest 2024 : शौर्य NGOतर्फे 27 व 28 जानेवारीला 'मिस्तुरा कला महोत्सव'

नाशिक : येथील शौर्य एनजीओतर्फे आयोजित करण्यात आलेला "मिस्तुरा कला महोत्सव- २०२४ हा २७ व २८ जानेवारी रोजी सुयोजित क्रिकेट प्राऊंड, बापू पूल, नाशिक येथे होणार आहे.

हा कला महोत्सव सशुल्क असून तिकीट विक्री मधून जे काही पैसे येणार आहेत त्यातून सिन्नर तसेच नाशिकमध्ये ६० पेक्षा अधिक अशिक्षित बालकांसाठी क्लासरूम निर्माण करण्यासाठी या निधीचा वापर करणार आहेत. (Mistura art festival 2024 on 27 and 28 January by Shaurya NGO nashik news)