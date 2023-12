Nashik News: सिन्नरमधील खरेदीप्रकरणी शासनाची केली फसवणूक : आमदार कांदे

Nashik News: शेतकरी असल्याचे बनावट पुरावे देऊन येथील प्रसिद्ध उद्योजक अशोक कटारिया यांनी सिन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेती जमिन घेतल्याचा आरोपासंदर्भात आज विधानसभेत नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी मुद्दा उपस्थित करत संबंधितांनी शासनाची फसवणूक केल्याने कारवाईची मागणी केली.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यासंदर्भात गरज भासल्यास एसआयटीमार्फत चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती सभागृहात दिली. ( MLA Kande statement government was cheated in purchase case in Sinnar nashik news)