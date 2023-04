Congress Agitation : काँग्रेसतर्फे ‘मोदीजी जवाब दो’ आंदोलन! जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

By

Congress Agitation : पुलवामा घटनेतील सत्यता जम्मू- काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल सिंग यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसह राहुल गांधी यांनी विचारलेला प्रश्नांना उत्तर न देता अदानीचा महाघोटाळा शेल या कंपनीत गुंतवणूक झालेली २० हजार कोटी रुपये कुठून आले हे न सांगता सूडबुद्धीने राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

या सगळ्या प्रश्नाबाबत मंगळवारी (ता. १८) शहर काँग्रेस व जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसतर्फे ‘जवाब दो मोदीजी’ धरणे आंदोलन करण्यात आले. (Modiji Jawab Do agitation by Congress front of collectors office nashik news)

काँग्रेसतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शहराध्यक्ष अॅड. आकाश छाजेड, जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी मोदी सरकारविरोधात अनेक घोषणा देण्यात आल्या.

माजी राज्यपाल सत्यपाल सिंग यांनी मुलाखतीतून पुलवामा घटनेतील सत्यता समोर आणली. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी घातक असलेले शेतीविषयक तीन काळे कायदे केंद्र सरकारने केल्यामुळे झालेल्या आंदोलनामुळे ५७० शेतकऱ्यांचा बळी गेला.

तसेच, पीकविमा अतिवृष्टीमुळे होणारा नुकसान भरपाई यावर पंतप्रधान काहीही बोलत नाही. त्यावर, त्यांनी सत्य देशासमोर आणावे, असे आमदार हिरामण खोसकर यांनी सांगितले. या वेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

आंदोलनात माजी मंत्री शोभा बच्छाव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, प्रदेश सचिव रमेश कहांडोळे, राजेंद्र बागूल, वत्सला खैरे, रामदास धांडे, उमाकांत गवळी, हनीफ बशीर, स्वप्नील पाटील, आल्तमश शेख, ज्ञानेश्वर काळे, स्वाती जाधव,

विजय पाटील, गौरव सोनार, बबलू खैरे, संतोष ठाकूर, नरेंद्र गिते, राजेंद्र ठाकरे, प्रकाश खळे, कुसुम चव्हाण, सुचिता बच्छाव, लक्ष्मण धोत्रे, इसाक कुरेशी, जावेद इब्राहिम, एलिझाबेथ सत्तेन, प्रकाश खळे, भरत पाटील, अण्णा मोरे, सागर वाहूळ, देवराम सैंदाणे, बाळासाहेब कुकडे, धर्मराज भोपळे, अरुण गायकर,

अमोल मरसाळे, नितीन बच्छाव, सचिन भुजबळ, दत्तू खैरनार, सागर खिंवसरा, जावेद पठाण, सोफिया सिद्दिकी, नितीन काकड, विवेक चव्हाण, ओंकार सोमवंशी, शुभम निकम, गणेश कांबळे, शिवाजी कहार आदींसह कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.