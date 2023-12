Nashik News: चक्क! चालत्या गाडीवर वानर राजाच्या मर्कटलीला...

सिन्नर : माकड हा अत्यंत खोडकर प्रवृत्तीचा प्राणी म्हणून ओळखला जातो. तो अनेकदा लोकांच्या हातामधील साहित्य सुद्धा पळवून नेतो.

पर्यटन स्थळावर फिरताना असे प्रकार कदाचित तुमच्यासोबत देखील घडले असतील. याच माकडाच्या अफाट मर्कटलीला तुम्ही ऐकल्या असतील, आज अशीच एक मर्कटलीला नाशिक पुणे महामार्गावर या वानर राजाने केली. (monkey above on moving car at sinnar Nashik News)