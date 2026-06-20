नाशिक

Nashik: नागरी सेवा परीक्षेतून आता २६५ जागांसाठी भरती, उमेदवारांमध्ये आनंद; मात्र उपजिल्‍हाधिकारीपदाचा समावेश नाहीच

MPSC Increases Maharashtra Civil Services Vacancies: एमपीएससी नागरी सेवा भरतीतील पदसंख्या वाढून 265 जागांवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा, एमपीएससी भरती आणि गट-अ गट-ब पदांसाठी उमेदवारांमध्ये उत्साह वाढला आहे.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित, गट-अ व गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षेमार्फत राबवीत असलेल्‍या भरती प्रक्रियेतील पदसंख्येत वाढ केली आहे. त्‍यामुळे आता या परीक्षेच्‍या माध्यमातून २६५ जागांवर भरती राबविली जाणार आहे. या वाढीव पदांमध्ये सहाय्यक पोलिस आयुक्‍त/पोलिस उपअधीक्षक या पदाचा समावेश असला, तरी उपजिल्‍हाधिकारीपदाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

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