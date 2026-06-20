नाशिक: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित, गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षेमार्फत राबवीत असलेल्या भरती प्रक्रियेतील पदसंख्येत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता या परीक्षेच्या माध्यमातून २६५ जागांवर भरती राबविली जाणार आहे. या वाढीव पदांमध्ये सहाय्यक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक या पदाचा समावेश असला, तरी उपजिल्हाधिकारीपदाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. .‘एमपीएससी’तर्फे यासंदर्भात शुद्धिपत्रक जाहीर केले आहे. यापूर्वी २४ डिसेंबर २०२५ ला विविध संवर्गाच्या एकूण ८७ रिक्त जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. यानंतर शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सामान्य प्रशासन विभाग व मृद व जलसंधारण विभागातर्फे तसेच महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवाअंतर्गत मागणीपत्र आयोगास प्राप्त झाले आहे..Amravati News : 'सिंचन अनुशेष निर्मूलनाचे जनक' प्रा. बी. टी. देशमुख यांचे देहावसान; तब्बल तीस वर्षे विधीमंडळाचे केले प्रतिनिधीत्व.तसेच महसूल व वन विभागाच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची भरती करण्याबाबत कळविले आहे. यानंतर आयोगाने भरावयाच्या एकूण २६५ जागांचा सुधारित तपशील जाहीर केला आहे. यापूर्वी ३१ मेस महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती..धक धक गर्ल माधुरी दीक्षितला कांदेपोहे प्रचंड आवडतात! परंतु तिची सीक्रेट रेसिपी तुम्हाला माहिती का? जाणून घ्या....जागांचा सुधारित तपशीलपोलिस उपअधीक्षक/साहायक पोलिस आयुक्त- ८ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी- १३ साहाय्यक संचालक, वित्त व लेखा सेवा- ३२ राज्य कर साहायक आयुक्त- २३ मुख्य अधिकारी/साहायक आयुक्त- ७ सहायक कामगार आयुक्त- ६ राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक- ७ सहायक गटविकास अधिकारी- ३० उद्योग अधिकारी (तांत्रिक)- ४ मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी- १० राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक- ९ सरकारी कामगार अधिकारी- १९ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी- ९ लेखा अधिकारी- ६० राज्य उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्त- १ पशुवैद्यकीय अधिकारी- ७ सहायक अभियंता- ९ सहायक कार्यकारी अधिकारी- ७ जलसंधारण अधिकारी- ४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.