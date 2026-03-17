नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिकच्या २४ खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलणार! महापालिका अंदाजपत्रकात 'खेडे विकास निधी'ची तरतूद

Budget

Budget

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेकडून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यात रस्ते विकासाला प्राधान्य देताना बांधकाम टीडीआर देवू केला आहे. परंतु त्यानंतरही खेडे विकास निधीची मागणी केली जात असल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकामध्ये खेडे विकास निधीसाठी तरतूद केली जाणार आहे. निधीसाठी शासनाकडे मागणी केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
village
policy
nmc
Development
Muncipal corporation
Budget
Project
district
Infrastructure
TDR

Related Stories

No stories found.