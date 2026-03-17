Nashik Municipal Corporation : नाशिकच्या २४ खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलणार! महापालिका अंदाजपत्रकात 'खेडे विकास निधी'ची तरतूद

नाशिक: महापालिकेकडून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर त्यात रस्ते विकासाला प्राधान्य देताना बांधकाम टीडीआर देवू केला आहे. परंतु त्यानंतरही खेडे विकास निधीची मागणी केली जात असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकामध्ये खेडे विकास निधीसाठी तरतूद केली जाणार आहे. निधीसाठी शासनाकडे मागणी केली जाणार आहे..नाशिक महापालिकेची स्थापना करताना ३२ खेड्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यातील एकलहरेसह शहराच्या हद्दीवरील काही ग्रामपंचायतींना करवाढीच्या धास्तीने महापालिकेत समावेश होण्यास नकार दिला. त्यामुळे २४ खेड्यांचा समावेश करण्यात आला. शहराच्या हद्दीसह काही खेडे मध्यवर्ती भागात असल्याने नाइलाजाने त्या खेड्यांचा समावेश महापालिकेत झाला. त्या भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सातत्याने खेडे विकासासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात आली. .खेडे विकास निधी असा स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्याने स्थायी समिती व महासभेच्या अंदाजपत्रकामध्ये खेड्यांच्या विकासासाठी निधी तरतूद करण्याची प्रथा पडली. नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे या निधीतून केली जातात. प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये खेडे विकास निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली नाही, परंतु आता लोकनियुक्त प्रतिनिधी असल्याने त्या नगरसेवकांकडून खेडे विकासासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात आली आहे..प्रभाग नऊमधून दिनकर पाटील, अमोल पाटील यांच्यासह प्रभागातील नगरसेवकांनी मागणी नोंदविली होती. येत्या १८ मार्चला होणाऱ्या महासभेतदेखील खेडे विकासासाठी निधी देण्याचा विषय पटलावर आहे. त्याअनुषंगाने स्थायी समितीकडून महासभेला सादर केल्या जाणाऱ्या अंदाजपत्रकात खेडे विकास निधी नगरसेवकांना दिला जाणार आहे. या निधीतून ग्रामिण भागातील रस्ते, पथदीप या सुविधांसाठी खर्चाची स्वतंत्र तरतूद राहणार आहे..नगरसेवकांच्या कामांना प्राधान्यचार वर्षानंतर लोकनियुक्त नगरसेवक निवडून आल्याने कामांचा मोठा बॅकलॉग आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या दोन कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार तरतूद केली जाणार असल्याचे संकेत स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी दिले.