Nashik News: पाइपलाइन फुटण्याची भीती दाखवून 40 लाख खर्चाचा बार

Nashik News : गंगापूर धरण ते शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत साडेबारा किलोमीटर लांबीची लोखंडी पाइपलाइन टाकण्यासाठी २११ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असताना आता जुन्या सिमेंट पाइपलाइनवर महापालिकेकडून जवळपास चाळीस लाख रुपये खर्च देखभाल व दुरुस्तीसाठी केला जाणार आहे. (municipal corporation will spend nearly 40 lakh rupees for maintenance and repair of pipeline nashik news)