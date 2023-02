Nashik News : सारूळ खाणप्रकरणी नगरच्या पथकाच्या अहवालाकडे लक्ष

By

नाशिक : सारूळ (ता.नाशिक) येथील उत्खननाच्या चौकशीसाठी आलेले त्रयस्थ नगर जिल्ह्यातील पथकाने जागेवर येत चौकशी केली.

आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना देत पथक परतले आहे. दरम्यान या पथकाच्या अहवालानंतर काय कारवाई होते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सारुळ, राजूर बहुला परिसरातील अनधिकृत गौणखनिज उत्खननावर कारवाईस जिल्हा प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याने महसूल विभागाने त्रयस्थ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी सुरू केली आहे.

मुदत संपल्यानंतरही होणारे क्रशिंग, परवानगी एका जागेची खोदाई भलतीकडेच, डोंगर भुईसपाट करत निसर्गाची हानी यासह नानाविध मुद्द्यावर चौकशी होणार असल्याचे समजते. (Nagar in Sarul mining case Attention to report of team Nashik News)

अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांनी नियमबाह्य डोंगर पोखरल्याच्या आरोपावरून सप्टेंबरमध्ये २१ खाणपट्टयांवरकारवाई करीत खाणी बंद केल्या. त्यापैकी १९ खाणपट्टे सारूळ येथील असताना प्रशासकीय बाब आणि तातडीची निकड म्हणून गौणखनिज व त्याविषयक बाबींचे कामकाज स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी घेतला.

पण सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यन्त खानपट्टे सुरु करण्याचे आदेशही दिले. दुसरीकडे संबंधित शेतकऱ्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केले. त्यामुळे आता या प्रकऱणात महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी लक्ष घातले आहे.

