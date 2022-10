By

नाशिक : शहर- परिसरात झालेल्या तीन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तिघांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. पहिल्या घटनेत आडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या अपघातात महंमद रहीम महंमद कयामुद्दीन (रा. पश्चिम बंगाल) यांचा मृत्यू झाला. शबनम हसन शेख (रा. बोरगड, म्हसरुळ) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांचा भाऊ महंमद हे १७ ऑक्टोबरला सायंकाळी संतोष नर्सरीसमोरून पायी जात होते. (Nashik Accident Update 3 people killed in different accidents in city Nashik News)

या वेळी ओझरच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्याने उलट दिशेने आलेल्या दुचाकीने महंमद कयामुद्दीन यांना धडक दिली. यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असता, उपचारादरम्यान त्यांचा २३ ऑक्टोबरला मृत्यू झाला. याप्रकरणी आडगाव पोलीसात ठाण्यात अज्ञात दुचाकीस्वाराविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरी घटना पांडव लेणी ते पाथर्डी फाटा यादरम्यान घडली. हिरामण बबन पोरजे (५७, रा. वडनेर दुमाला) हे शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी दुचाकीवरून (एमएच- १५- डीडब्ल्यू- ९९४६) जात होते. त्या वेळी पाठीमागून आलेल्या घंटागाडीने पोरजे यांच्या दुचाकीस धडक दिली.

त्यात गंभीर मार लागल्याने पोरजे यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात घंटागाडी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तर, तिसऱ्या घटनेत मंगराज लक्ष्मणदास जसवानी (६८, रा. शरणपूर रोड) हे कारच्या धडकेत ठार झाले. जसवानी हे त्यांच्या दुचाकीवरून घराकडे येत असताना सदर अपघात झाला. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता, त्यांचा उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. २८) रात्री मृत्यू झाला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

