स्वत:च्या आमदारांचा विरोध तरी ठाकरे बंधूच्या युतीनंतर पेढे वाटणाऱ्यांचा भाजप प्रवेश, मंत्री महाजनांसमोर राडा

पक्षाच्या महिला आमदाराचा विरोध असतानाही भाजपने नाशिकमध्ये पाच जणांना पक्षात प्रवेश दिला. यात मनसेच्या माजी आमदाराचा समावेश आहे. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. ठाकरे गटाच्या नेत्यांसह मनसेचे माजी आमदार आणि माजी महापौरांचा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत प्रवेश झाला. या प्रवेशाला भाजपच्या महिला आमदार देवयानी फरांदे यांनी कडाडून विरोध केला. पण या विरोधाला न जुमानता प्रवेश सोहळा झाल्यानं आता पुढे काय होणार याकडं लक्ष लागन राहिलं आहे. स्थानिक भाजप नेत्यांनी या प्रवेशाच्या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली होती..शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते माजी महापौर विनायक पांडे, माजी महापौर यतीन वाघ आणि मनसेचे माजी आमदार नितीन भोसले यांच्यासह दिनकर पाटील यांनीही भाजपात प्रवेश केला. दिनकर पाटील यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली होती. तसंच बुधवारी ठाकरे बंधूंनी युतीची घोषणा केल्यानंतर त्यांनी पेढेही वाटले होते..ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर पेढे वाटले, आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार; पण भाजपच्याच आमदाराचा कडाडून विरोध.ठाकरे गटासह मनसेच्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेशाला भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांना विरोध होता. पक्षप्रवेशाच्या विरोधावर मंत्री गिरीश महाजन यांना विचारलं असतं त्यांनी सांगितलं की, पक्षात घेतलं म्हणजे तिकीट मिळेल असं नाही. भाजपमध्ये सात ते आठ जण प्रवेश करतायत. गेली अनेक वर्षे कार्यकर्ते पक्षासाठी काम करतायत. त्यामुळे विरोध आणि नाराजी हे साहजिक आहे..भाजप नेत्या देवयानी फरांदे या भाजपच्या नाशिक महापालिका निवडणूक प्रमुख आहेत. त्यांच्याच विरोधामुळे या पक्ष प्रवेशावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक नेत्यांच्या अनुपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. देवयानी फरांदे यांनी सोशल मीडियावर उघड विरोधाची भूमिका मांडली. यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यालयाबाहेर पक्ष प्रवेशाविरोधात घोषणाबाजीही केली. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर कार्यकर्त्यांनी राडा घातला..