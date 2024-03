A fugitive suspect in the MD drugs case has been arrested, along with a team of Unit One of the city crime branch. esakal

नाशिक Nashik MD Drugs Crime: एमडी गुन्ह्यातील फरार संशयिताला अटक; शहर गुन्हेशाखा युनिट एकची कामगिरी Crime News : गेल्या महिन्यामध्ये आडगाव हद्दीमध्ये एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्जप्रकरणात एकाला अटक करण्यात आली होती.