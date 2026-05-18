Nashik: लग्नानंतर सासरचं नाव लावण्यावरून वाद, जबरदस्तीने गर्भपात अन् ३ कोटींची मागणी; महिला लोकप्रतिनिधीच्या डॉक्टर पतीला अटक

नाशिक रोड: शहरातील एका महिला लोकप्रतिनिधीने डॉक्टर पतीविरोधात घरगुती हिंसाचाराची गंभीर तक्रार दाखल केली आहे. नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात विविध गंभीर कलमांन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी पतीला पोलिसांनी अटक केली असून, एक दिवसाच्या पोलिस कोठडीनंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली..पीडित महिला लोकप्रतिनिधीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, एप्रिल २०२१ पासून तिचा सातत्याने शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात येत होता. विवाहानंतर ती माहेरचे नाव वापरत असल्यामुळे पती संतप्त होत असे. सासरचे नाव लावण्यासाठी त्याचा आग्रह होता, त्यावरून वाद होत असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..संशयित पतीने पीडितेकडे तब्बल तीन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचाआरोपही करण्यात आला आहे. मागणी पूर्ण न झाल्याने मारहाण, अश्लील शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पीडितेला रात्रभर फरशीवर झोपण्यास भाग पाडणे, तासन्तास उभे ठेवणे तसेच बाहेर कुणालाही माहिती होऊ नये म्हणून डांबून ठेवण्यात येत असल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे..दरम्यान, संशयित आरोपीने गळा दाबून तसेच गच्चीवरून खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करून तिला ठार करण्याचाही प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय जबरदस्तीने गर्भपात घडवून आणल्याचाही उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांनी हत्येचा प्रयत्न, क्रूरता, गर्भपात, गंभीर धमकी आणि चुकीच्या पद्धतीने अटकाव यांसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.