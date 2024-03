Nashik Silk Industry : साप्ते गावात बहरतेय रेशीम उद्योगाची शेती; शेतकऱ्यांची स्थलांतरापासून सुटका

Nashik Silk Industry : हवामानाच्या भरवशावर पारंपारिक शेती करता येत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना दोन वेळच्या अन्नासाठी इतरत्र स्थलांतर करावे लागते. साप्ते गावात अशीच परिस्थिती होती. अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंट आणि महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा यांच्या सहकार्याने साप्ते गावातील कश्यपी धरणातून दोन बंधाऱ्याचे गाळ उपसून त्याची दुरुस्ती करण्यात आली. बंधाऱ्याचे काम झाल्यानंतर पाणी साठवण्याची क्षमता वाढली. (Nashik Farming of silk industry is flourishing in Sapte village marathi news)