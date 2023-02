Graduate Election Result : आहे ग्रॅज्युएट तरी..! पदवीधर मतदानात मोठ्या संख्येने मतपत्रिका बाद

नाशिक : नाशिक पदवीधर मतमोजणीला सुरुवात झाली असून मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीची आकडेवारी समोर आली आहे.

पहिल्या फेरीच्या आकडेवारीनुसार सत्यजित तांबे आघाडीवर असून पहिल्या फेरीत त्यांना 15784 मते मिळाली आहे. तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी पाटील यांना 7862 मते मिळाली आहेत. यासह इतर 14 उमेदवार पहिल्या फेरीत एक हजाराचा टप्पाही पार करु शकले नाहीयेत. (nashik graduate constituency election most ballot papers rejected in first round of vote counting news)

मात्र मतमोजणीच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वपुर्ण गोष्ट समोर आली आहे, ती म्हणजे मतपत्रिका बाद होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे

शिक्षित लोकांच्या पदवीधर मतदार संघाच्या या निवडणूका असताना त्यांना मतदान कसे करावे यासंबंधी माहिती नसल्याचे यावरुन दिसून येते. मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीच्या प्राप्त आकडेवारीनुसार 2739 मत पत्रिका बाद झाल्या आहेत.

