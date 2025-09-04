Cyber Fraud : सावधान! शेअर मार्केट गुंतवणुकीच्या नावाखाली नाशिकमध्ये सायबर फसवणूक

नाशिक: शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणे शहरातील एकास चांगलेच महागात पडले. गुंतवणुकीवर जादा नफ्याचे आमिष दाखवून भामट्यांनी तब्बल सव्वासतरा लाखांना गंडविले आहे. .पाच महिने उलटूनही गुंतवणुकीची रक्कम व मोबदला पदरात न पडल्याने गुंतवणूकदाराने पोलिसात धाव घेतली. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीसह आयटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात शहरातील गुंतवणुकदाराशी भामट्यांनी संपर्क साधला होता. नुवामा वेल्थ कंपनीचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून कंगना शर्मा, आशिष केहेर व त्यांच्या साथीदारांनी वेगवेगळ्या नंबरवरून संपर्क साधत शेअर मार्केटमध्ये ट्रेंडिग करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमविण्याचे आमिष दाखविले..GST: कर्करोग रुग्णांना दिलासा! केमोथेरपीपासून ते औषधांपर्यंत…; जीएसटी कपातीमुळे किती खर्च येणार? वाचा संपूर्ण हिशोब.सायबर भामट्यांनी विश्वास संपादन करीत गुंतवणुकदारास वेगवेगळ्या बँक खात्यात गुंतवणूकदाराने १७ लाख १८ हजार ६३७ रुपयांची गुंतवणूक केली. पाच महिने उलटूनही गुंतवणुकीची रक्कम व मोबदला पदरात न पडल्याने संबंधिताने पोलिसात धाव घेतली. याप्रकरणी शहर सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.