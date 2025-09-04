नाशिक

Cyber Fraud : सावधान! शेअर मार्केट गुंतवणुकीच्या नावाखाली नाशिकमध्ये सायबर फसवणूक

Nashik Investor Duped of ₹17.18 Lakh in Share Market Scam : नाशिकमध्ये शेअर मार्केटमध्ये जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची १७ लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक. सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणे शहरातील एकास चांगलेच महागात पडले. गुंतवणुकीवर जादा नफ्याचे आमिष दाखवून भामट्यांनी तब्बल सव्वासतरा लाखांना गंडविले आहे.

