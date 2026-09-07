गर्दीत बसमध्ये चढताना धक्का लागून पडली, एसटीच्या चाकाखाली चिरडून १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; आईच्या डोळ्यादेखत घटना

नाशिकमध्ये ठक्कर बाजार बसस्थानकात १७ वर्षीय तरुणीचा बसखाली चिरडून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तरुणी त्र्यंबकेश्वर दर्शनासाठी निघाली होती. बसमध्ये चढण्यासाठी झालेल्या गर्दीत धक्का लागून ती खाली पडली आणि बसच्या चाकाखाली चिरडली गेली. रविवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आकांक्षा रामभाऊ शेलार असं मृत्यू झालेल्या तरुणीचं नाव आहे. कुटुंबियांसोबत त्र्यंबकेश्वर दर्शनाला जाण्यासाठी ठक्कर बाजार बसस्थानकात ती आली होती. रात्री प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असताना बसमध्ये चढण्यासाठी गोंधळ उडाला. यावेळी आकांक्षाला जोरदार धक्का लागून ती खाली कोसळली. तेव्हा स्थानकातून पुढे निघालेल्या बसचं मागचं चाक तिच्या अंगावरून गेलं..पुण्यात प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये भाकरीत रबरबँड, ग्राहकानं शेअर केला VIDEO.आकांक्षा बसच्या चाकाखाली चिरडल्यानंतर तिच्या चुलत भावानं तातडीने तिला रिक्षातून जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेलं. मात्र उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. पोटच्या लेकीचा डोळ्यादेखत असा भीषण अपघात आणि मृत्यू झाल्याचं पाहून आईला मोठा धक्का बसला. यामुळे त्या जागीच भोवळ येऊन पडल्या..दरम्यान, या प्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत एसटी बसचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि ढकलाढकलीमुळे ही घटना घडल्याचं स्पष्टीकरण दिलंय. कुटुंबियांसह प्रवाशांनी या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.