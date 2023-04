Nashik Unseasonal Rain : अवकाळीचा पावणेसहा हजार हेक्टरवर फटका

Nashik Unseasonal Rain : उत्तर महाराष्ट्रात गुरुवार (ता. ६) ते शनिवारी (ता. ८) झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळीवारा, गारपीटमध्ये पाच हजार ७४५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना फटका बसला आहे. (nashik unseasonal rain has hit over more than 5 thousand hectares news)

त्यात बागलाण, मालेगाव, शिंदखेडा, शिरपूर, जामनेर, पाचोरा तालुक्यांतील ७५ गावांमधील आठ हजार ८३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी शेतीच्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल कृषी आयुक्तालयाला पाठविला आहे.

तालुकानिहाय गावे, बाधित शेतकरी आणि त्यांचे क्षेत्र हेक्टरमध्ये अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे असून, (कंसात बाधित पिके दर्शवतात) : नाशिक : बागलाण-३३- सहा हजार ७७८- चार हजार ९९७ (कांदा, आंबा, डाळिंब, भाजीपाला व इतर पिके). मालेगाव-२३-एक हजार २१०-६६६ (कांदा, मका, रब्बी ज्वारी व इतर पिके).

धुळे : शिंदखेडा-४-२२-१५ (कांदा, केळी, पपई). शिरपूर-७-२२-१४ (मका, रब्बी ज्वारी, केळी). जळगाव : जामनेर-६-३६-४१ (गहू, मका, कांदा, भाजीपाला). पाचोरा-२-१५-१२ (गहू, रब्बी ज्वारी).