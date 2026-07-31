नाशिक

Nashik Rain: नाशिक पाऊस अपडेट! सप्तशृंगगड-नांदुरी घाट रस्ता तात्पुरता बंद; भाविकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन

Nashik Rain Alert Closes Saptashrungi Ghat Road: हवामान खात्याचा अतिवृष्टी इशारा; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी सप्तशृंगगड-नांदुरी घाट मार्गावरील सर्व वाहतूक आज सायंकाळपासून बंद, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन
Nashik Weather Alert Saptashrungi Gad Nanduri Ghat Closed for Traffic Due to Heavy Rain and Strong Winds

Nashik Weather Alert Saptashrungi Gad Nanduri Ghat Closed for Traffic Due to Heavy Rain and Strong Winds

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वणी : भारतीय हवामान विभागाने नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत अतिवृष्टी व वादळी पावसाचा इशारा दिल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून सप्तशृंगगड-नांदुरी घाट रस्ता शुक्रवार (ता. ३१) सायंकाळी ५.३० वाजल्यापासून सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी व भाविकांच्या प्रवासासाठी तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
rain
IMD
district
heavy rainfall alert