Nashik Rain: नाशिक पाऊस अपडेट! सप्तशृंगगड-नांदुरी घाट रस्ता तात्पुरता बंद; भाविकांना प्रवास टाळण्याचे आवाहन

वणी : भारतीय हवामान विभागाने नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत अतिवृष्टी व वादळी पावसाचा इशारा दिल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून सप्तशृंगगड-नांदुरी घाट रस्ता शुक्रवार (ता. ३१) सायंकाळी ५.३० वाजल्यापासून सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी व भाविकांच्या प्रवासासाठी तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टने प्रसिद्ध केलेल्या आवाहनानुसार, जिल्हाधिकारी नाशिक, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कळवण आणि तहसीलदार कळवण यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही तासांत मुसळधार पाऊस व वादळी वाऱ्याची शक्यता असल्याने भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर शनिवार (ता. १ ऑगस्ट) रोजी घाट रस्ता पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rदरम्यान, ट्रस्टच्या भक्तनिवास विभागामार्फत खोली आरक्षित केलेल्या भाविकांनी पुढील प्रशासकीय सूचना मिळेपर्यंत अत्यावश्यक कारणाशिवाय भक्तनिवास परिसराच्या बाहेर पडू नये तसेच घाटमार्गावर प्रवास टाळावा, असे आवाहन श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.