NEET Paper Leak Controversy : NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता महाराष्ट्रापर्यंत; नाशिकचा 30 वर्षीय BAMS विद्यार्थी पोलिसांच्या ताब्यात, क्राईम ब्रँचने असा रचला सापळा

NEET Paper Leak Case : देशभरातील लाखो विद्यार्थी दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षणासाठी नीट (NEET) परीक्षा देतात. डॉक्टर होण्यासाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. यावर्षी ३ मे रोजी ही परीक्षा पार पडली होती. मात्र, या परीक्षेदरम्यान पेपर लीक झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे..या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता परीक्षा नव्याने घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, या कथित पेपरफुटी प्रकरणाचा तपासही वेगाने सुरू असून त्यातून धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील नाशिक कनेक्शन उघडकीस आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांनी नाशिकमधून एका संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. देशभरातून आतापर्यंत १६ संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यापैकी दोन आरोपी महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये नाशिकमधील एक आरोपीचा समावेश आहे..इंदिरानगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून नाशिक क्राईम ब्रँचनं या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. आरोपी हा नांदगाव येथील ३० वर्षीय बीएएमएस (BAMS) विद्यार्थी असून तो एज्युकेशन काउंसिलिंगचे कामही करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..Jalgaon Child Abuse Cases : धक्कादायक! 28 महिन्यांत 50 चिमुरड्यांचे लैंगिक शोषण; परिचितांनीच तोडले लचके, 46 मुली, 4 मुलांचा समावेश.या प्रकरणात पुढील चौकशीसाठी नाशिक क्राईम ब्रँच आरोपीचा ताबा राजस्थान पोलिसांकडे सोपवणार आहे. आरोपीला घेण्यासाठी राजस्थान पोलिसांचे पथक नाशिककडे रवाना झाले आहे..राजस्थान पोलिसांकडून मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आली. तांत्रिक माहितीच्या आधारे आरोपीचा फोटो मिळवून त्याचा शोध घेण्यात आला. इंदिरानगर परिसरात सापळा रचून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली..आरोपीने वेषांतर केले असतानाही नाशिक पोलिसांनी शिताफीने त्याला ताब्यात घेतले. या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता असून तपास यंत्रणा अधिक खोलात जाऊन तपास करत आहेत..Jalgaon Prostitution Racket : डमी ग्राहक आणि 'मिसकॉल'चा इशारा! उपाध्ये लॉजमधील काळ्या धंद्याचा पोलिसांनी असा लावला छडा, कुंटणखान्याचा पर्दाफाश.सकाळी राजस्थान पोलिस यांनी विनंती केली होती. संबंधित आरोपी हा NEET प्रकरणाशी संबंधित असून नाशिक क्राईम ब्रँचने त्याला ताब्यात घेतले आहे. राजस्थान पोलिसांचे पथक आल्यानंतर आरोपीला त्यांच्या ताब्यात दिले जाईल. आरोपीने वेषांतर केले होते, तसेच हेअरस्टाईल बदलल्यामुळे शोध घेण्यात काही अडचणी आल्या. मात्र, तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी त्याला अटक करण्यात यश मिळवले.-किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, नाशिक शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.