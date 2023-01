Nashik News : कर्करोगाला कंटाळून एकाने घेतला गळफास

By

नाशिक : रामवाडी परिसरातील झाडाला ४४ वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेत आत्महत्त्या केली. या व्यक्तीने कर्करोगाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. (One hanged himself suicide due to cancer Nashik News)

लक्ष्मण श्रावण गोतरणे (४४, रा. रामवाडी, पंचवटी) असे मयताचे नाव आहे. सोमवारी (ता. ३०) सकाळी दहा-साडेदहा वाजेच्या सुमारास गोतरणे हे घरातून बाहेर गेले होते. मात्र, रामवाडी पुलाशेजारी असलेल्या एका झाडाला त्यांनी गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली.

सदरची माहिती मिळताच पंचवटी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्नालयात पाठविण्यात आला. दरम्यना, गोतरणे यांना गेल्या काही महिन्यांपासून कर्करोग झाल्याचे निदान झाले होते.

त्याबाबत अनेक दिवसांपासून उपचारही सुरू होते. मात्र या आजाराला कंटाळून अखेर त्यांनी आत्महत्या केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास हवालदार दत्तात्रय शेळके करीत आहेत.

