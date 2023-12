Nashik Accident News: ओझर येथे कारची ज्युपिटरला धडक; एकाचा मृत्यू

Nashik Accident News : येथील मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या सर्व्हिस रोडवर भरधाव कारने ज्युपिटर स्कूटरला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात ज्युपिटरस्वाराचा मृत्यू झाला असून, दहा वर्षांची मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. (one killed in accident with car ozar nashik Accident News)