Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे रुग्णालयात तरीही 'ऑपरेशन टायगर'; ठाकरे गटाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेत

Uddhav Thackeray vs Shubhangi Patil : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल असतानाच राज्यातील 'ऑपरेशन टायगर' पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. धुळे जिल्ह्यात ठाकरे सेनेला मोठा धक्का देत पक्षाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील यांनी हजारो समर्थकांसह शिंदे सेनेत जाहीर प्रवेश केला असून, या घडामोडीमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..धुळे जिल्ह्यात ठाकरे सेनेला मोठा धक्का बसला असून, पक्षाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील यांनी अखेर शिंदे सेनेत जाहीर प्रवेश केला आहे. ठाण्यात रात्री एक वाजता पार पडलेल्या एका विशेष सोहळ्यात हा पक्षप्रवेश झाला. धुळे आणि उत्तर महाराष्ट्रात शुभांगी पाटील यांचा मोठा जनसंपर्क असल्याने त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे या भागात शिंदे सेनेची ताकद कमालीची वाढणार आहे..शिंदे सेनेचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते शुभांगी पाटील यांनी हातात शिवसेनेचा भगवा झेंडा घेतला. केवळ शुभांगी पाटीलच नव्हे तर धुळ्यातील त्यांच्यासोबतच्या हजारो ठाकरे सेनेच्या कार्यकर्त्यांनीही शिंदे सेनेत प्रवेश केला आहे. ठाकरे सेनेचे ६ खासदार फोडल्यानंतर 'ऑपरेशन टायगर' पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे बोलले जात असून धुळ्यातील हा पक्षप्रवेश ठाकरे सेनेसाठी मोठा फटका मानला जात आहे..Operation Tiger: महाराष्ट्रात पालटू शकतो गेम? आमदार फोडले पण उद्धव ठाकरेंचे खासदार फोडणे शिंदेंसाठी सोपे नाही; Inside Story काय? .शुभांगी पाटील यांनी केवळ एकट्याने प्रवेश न करता धुळ्यातील आपल्या हजारो समर्थकांना आणि ठाकरे सेनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन शिंदे सेनेत प्रवेश केला. यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील ठाकरे सेनेची स्थानिक संघटना पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर हा मोठा फेरबदल धुळ्याच्या राजकारणाला कोणती नवीन दिशा देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.