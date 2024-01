Nashik News : पाणीयोजनांची थकीत वीजदेयके वित्त आयोगातून! ‘जलजीवन’च्या योजनांसाठी ‘ग्रामविकास’चा निर्णय

नाशिक : जिल्हयातील ग्रामपंचायतींकडील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपंपांचे थकीत वीजबिल पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून भरण्याचे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.

ही थकीत वीजदेयके भरल्यानंतर जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीयोजनांच्या वीजपंपांना नवीन वीज जोडण्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांच्या १५८५ जोडण्यांची तब्बल ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी आता पंधराव्या वित्त आयोगातून भरली जाणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील भार कमी आहे. (Overdue electricity payments of water schemes from Finance Commission Decision of Gram Vikas for Jaljeevan schemes Nashik News)