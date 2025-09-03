Ozar News : गणेश विसर्जन-ईद-ए-मिलाद: ओझरमध्ये धार्मिक सलोखा कायम राखण्याचे आवाहन

ओझर: आगामी गणेश विसर्जन आणि ईदचे सण सर्वांनी शांततेत साजरे करावेत, दोन्ही उत्सवांना गालबोट लागू देऊ नये असे आवाहन ग्रामीण पोलिस उपअधीक्षक हरिश खेडकर यांनी येथे झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत केले..ईद- ए- मिलाद आणि श्री गणेशाचे विसर्जन हे दोन्ही सण एकापाठोपाठ आले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर पोलिसांतर्फे येथे संचलन करण्यात आले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. ‘‘ओझरला आजपर्यंत कुठेही धार्मिकतेला तडा गेला नसून ९८ टक्के काही होणार नाही असे गृहीत धरले तरी एक दोन टक्के लोक विध्वंसक किंवा विकृत भावनेतून गालबोट लाऊन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यासाठी पोलिसदल कुठेही कमी पडणार नाही याची कल्पना यावी म्हणून ग्रामीण पोलिस दलाची कुमक मागवून संचलन करण्यात आले..Devmamledar Yashwantrao Maharaj Jayanti : सटाणा येथे देवमामलेदार महाराजांचा २१० वा जन्मोत्सव उत्साहात साजरा.ओझरच्या जातीय सलोख्याची परंपरा अशीच अबाधित ठेवून गणेश विसर्जन व ईद- ए- मिलाद हे सण साजरे करा’’ असे आवाहन उपअधीक्षक हरिश खेडकर यांनी केले. ग्रामीण पोलिस दलामार्फत सावित्रीबाई फुले चौक, गडाख कॉर्नर, जुने बसस्थानक, भगवा चौक, माधवराव पहिलवान चौक, चांदणी चौक, मेनरोड यामार्गे ताफ्यासह संचलन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.