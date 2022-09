Breaking News | PFI पदाधिकारी मौलाना सैफुर रहमान ATS च्या ताब्यात

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरासह राज्यात पीएफआय च्या गतीविधी व आंदोलन संशयास्पद असल्याने गुरूवारी (ता. २२) पहाटे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयएने) छापेमारी केली. या कारवाईत येथील पीएफआय चा प्रमुख मौलाना सैफुर रहेमान याला ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. ( PFI official Maulana Saifur Rehman in custody of ATS Nashik Breaking News)

राज्यात आज पहाटे एनआयएच्या पथकाने अनेक ठिकाणी मुस्लिम संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्ते व कार्यालयांवर छापेमारी केली. यात पीएफआय शी संबंधित सैफुर रहेमान याला ताब्यात घेतांनाच काही कागदपत्रे व प्रचार पत्रकांची तपासणी व चौकशी करण्यात आल्याचे समजते. संघटनेच्या एका सदस्याला ताब्यात घेतल्याचे वृत्ताला येथील अपर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत खांडवी यांनी ' सकाळ' शी बोलताना दुजोरा दिला.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेकडून अनेक संशयास्पद घटनांचा धोका असल्याचा इशारा यंत्रणांना गुप्तवार्ता विभागाने दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचं समजते. या वादग्रस्त संघटनेची देशभरात तीन लाख वैयक्तिक व कौटुंबिक (फॅमिली) अकाऊंट आहेत. या खात्यांमध्ये विविध कामांचे नावाने कतार , कुवैत , बहरीन आणि सौदी अरेबियातून कोट्यवधी रुपये येत असल्याची माहिती आहे. ईडी व अन्य यंत्रणा याबाबत चौकशी करत आहे.

