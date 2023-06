Nashik Road Note Press: नोट प्रेस भिंतीवर नोटांची चित्रे ठरताहेत लक्षवेधी!

By

Nashik Road Note Press : देशाला चलनी नोटांचा पुरवठा करणाऱ्या नाशिक रोड येथील करन्सी नोट प्रेसच्या बाहेरील भिंतीवर सध्या जुन्या नोटांची चित्रे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

नोटांची ही चित्रे सध्या लक्षवेधी ठरत असून, नागरिकांना या चित्रांच्या माध्यमातून नोटांचा इतिहास समजत आहे. (pictures of notes on walls of Nashik Road Note Press eye catching nashik news)

संपूर्ण भारताला चलनी नोटांचा पुरवठा करणारी ब्रिटिशकालीन प्रेस नाशिक रोडला आहे. प्रेसच्या बाहेरील भिंतीवर सध्या नोटांची चित्रे रेखाटली जात आहेत. हे काम एका एजन्सीला देण्यात आले असून, जुन्या एक रुपयाच्या नोटेपासून तर पन्नास रुपयांपर्यंत नोटांचा बदलता प्रवास या रेखाटनांतून अधोरेखित केला जात आहे.

याशिवाय नोटा वापरणारे सामाजिक आयडॉल म्हणून शेतकरी, शाळकरी मुले, नागरिकांची चित्रेही रेखाटली जात आहेत. त्यामुळे या चित्रांना एक प्रकारे सामाजिक आशय दिला जात आहे. नोटांचे स्वरूप कसे बदलले, याचा रंजक लेखाजोखा या चित्रांच्या माध्यमातून समजतो.

एक रुपयापासून तर पन्नास रुपयांपर्यंतच्या नोटांची चित्रे या भिंतीवर रेखाटली जात असल्यामुळे चित्रकलेचे चाहते त्याचे निरीक्षण करीत आहेत. यामुळे प्रेसच्या सौंदर्यातही वाढ होत आहे. परंतु, पर्यटकांच्या दृष्टीने एक अभ्यास दौरा म्हणूनही ही रेखाटने सध्या लक्षवेधी ठरत आहेत.