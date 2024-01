Dr. Swapnil Sankhla with a two-year-old child and his parents who were successfully treated at Narayani Hospital. esakal

नाशिक Nashik: चिमुकल्‍याच्‍या फुफ्फुसात अडकलेला नारळाचा तुकडा विनावेदना काढला! डॉ. स्वप्नील सांखला यांची कामगिरी कुठलीही चिरफाड न करता अत्‍याधुनिक स्वरूपाच्या ब्रॉन्‍कोस्‍कोपीद्वारे बालकावर यशस्‍वी उपचार केले असून बारा तासांच्‍या आत घरी सोडले.