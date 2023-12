Nashik News: भोकणी परिसरात बहरली आमराई; एका वर्षात 5 हजार केशर आंब्यांच्या रोपांची लागवड

Nashik News: रस्त्याच्या दुतर्फा हिरवाई, ऑक्सिजन झोन, नक्षत्र वनापाठोपाठ भोकणी ग्रामपंचायतीने सरपंच अरुण वाघ यांच्या संकल्पनेतून स्वमालकीच्या जागेत १५०० केशर आंब्याच्या रोपांची लागवड केली आहे.

गावातील चारशे कुटुंबांनी १५०० केशर आंब्याच्या रोपांची लागवड केली आहे. एकाच वर्षात गावात पाच हजार रोपांची लागवड झाल्याने आमरई बहरली आहे. भविष्यात केशर आंब्याचे गाव म्हणून भोकणीची ओळख निर्माण होईल.

भोकणी ग्रामपंचायतीच्या गट क्रमांक सहामध्ये नवदृष्टी सप्रेम व डॉर्फ केटल संस्थेच्या सहकार्याने केशर आंब्याची लागवड करून त्याचे योग्य संगोपन केले जात आहे. (Plantation of 5 thousand saffron mango plants in 1 year In Bhavani area nashik news)