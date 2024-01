PM Modi Nashik Visit: अयोध्याबरोबरच वाढले श्री काळारामाचे महत्त्व! मोदींच्या दौऱ्याचे फलित; भाविकांच्या संख्येत वाढ

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची श्री काळाराम मंदिरास भेट व त्यानंतर अयोध्येतील श्री रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर अयोध्येपासून दीड हजार किलोमीटरवर असलेल्या नाशिकच्या श्री काळारामाचे महत्त्व दूरवर पोचले आहे.

त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून श्री काळारामास भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत चारपट वाढ झाल्याचे दिसून येते.