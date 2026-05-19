Maharashtra Legislative Council: विधान परिषद निवडणुकीवरून महायुतीत त्रांगडे, शिवसेनेकडून चौघे इच्छुक: दराडेंना संधी मिळाल्यास भुजबळांची भूमिका महत्त्वाची..

नाशिक : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यावर नाशिकमध्ये मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. महायुतीत शिवसेनेने या जागेवर दावा केल्यावर इच्छुकांनीही कंबर कसली. शिवसेनेत संपर्क नेते भाऊसाहेब चौधरी यांच्यासह उपनेते अजय बोरस्ते, विजय करंजकर व माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांची नावे चर्चेत आली आहेत. महाविकास आघाडीत शिवसेना 'उबाठा'कडून उमेदवाराचा शोध सुरू आहे; तर महायुतीत दराडे यांना उमेदवारी मिळाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात नाशिकचा समावेश आहे. नाशिक विधान परिषदेत १९९४-९५ मध्ये अपक्ष शांतारामतात्या आहेर निवडून आले होते. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देवीदास पिंगळे यांनी अवघ्या दोन मतांनी विजय मिळविला. पिंगळे खासदार झाल्यानंतर डॉ. वसंतराव पवार निवडून आले. .सलग दुसऱ्यादा त्यांनी विजय मिळविला. डॉ. पवार यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक झाली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयवंत जाधव विजयी झाले. दीड वर्षाची टर्म पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाधव यांना संधी दिली. शिवसेनेचे अॅड. शिवाजी सहाने यांच्याशी झालेल्या लढतीत दोघांना समान मते मिळाल्याने लॉटरी काढण्यात आली. त्यात जाधव विजयी घोषित करण्यात आले. जाधव यांच्या विजयाला सहाने यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर २०१८ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे नरेंद्र दराडे विजयी झाले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सहाने यांनी निवडणूक लढवली. मात्र त्यांचा पराभव झाला. २०२४ मध्ये मुदत संपली होती. परंतु महापालिका, जिल्हा परिषदेचे सदस्य मतदार असल्याने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने निवडणूक घेतली गेली नाही. महापालिका, पालिकांच्या निवडणुका झाल्याने आता ही निवडणूक जाहीर झाली आहे.....तर विजय सोप्पागेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाल्याने यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने जागेवर दावा केला आहे. महायुतीत शिवसेनेला जागा मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भुजबळ व दराडे यांच्यात राजकीय वैर आहे. राष्ट्रवादीने स्वतंत्र भूमिका घेतल्यास निकाल बदलू शकतो. महायुतीचा एकच उमेदवार असल्यास विजय सोप्पा राहणार आहे..जि. प. सदस्यांविना निवडणूकजिल्हा परिषदेचे ७३ सदस्य आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यापूर्वीच विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांविनाच निवडणुका पार पडतील..भाजपचे मौननाशिकच्या जागेसंदर्भात शिवसेनेने ठोस भूमिका घेतली असली, तरी सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या भाजपकडून मात्र अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. वरिष्ठ निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले. भाजपने स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यास शहरातील ज्येष्ठ सदस्याला उमेदवारी मिळू शकते.