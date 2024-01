Nashik Crime : वयस्क महिलांना हेरून हल्ला करणारा ‘सायको’ किलर गजाआड! उपनगरमधील खुनाची झाली उकल

नाशिक : गेल्या १ जानेवार रोजी भरदुपारी सामनगाव रोडवरील दुकानात एकट्याच असलेल्या ७० वर्षीय महिलेवर हत्याराने वार करून त्याच्या गळ्यातील व कानातील दागिने चोरून नेणाऱ्या संशयिताला अखेर शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने शिताफीने अटक केली आहे.

त्यानेच, गेल्या जून २०२३ मध्ये उपनगरमध्ये ६० वर्षीय महिलेचाही अशारितीने खून करून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची कबुली दिली आहे.

या गुन्ह्यांनंतरही वयस्क महिलेला हेरून पुन्हा अशाच रितीने गुन्हा करण्याच्या तयारीत असलेल्या या सायको किलरला पोलिसांनी अटक केली असून, न्यायालयाने त्यास २२ तारखेपर्यंत सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (Psycho killer who spies attacks elderly woman arrested murder in upnagar been solved Nashik Crime)