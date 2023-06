Nashik Ramtirth News : रामतिर्थाच्या सौंदर्यात रंगरंगोटीची भर; चित्रकारांची अदभुत कामगिरी

Nashik News : नाशिक मधील सर्वात लोकप्रिय तीर्थस्थान म्हणजे रामतीर्थ होय. लांबलांबून लोक रामतीर्थावर दर्शनासाठी येत असतात. कित्येक वेळा परदेशातूनही विविध पर्यटक रामतीर्थावर तेथील इतिहास जाणण्यासाठी आवर्जून भेट देत असतात. रामतीर्थ हे नाशिकचे श्रद्धास्थान आहे.

दिवसभर रामतीर्थ भक्तांच्या प्रचंड त्यांच्या गर्दीने गजबजलेले असते नाशिकची ओळखच जणू रामतीर्थामुळे साता समुद्रा पार पोहोचलेली आहे.

भक्तांच्या आणि पर्यटकांच्या रामतीर्थ कडे बघण्याच्या दृष्टीत अजून भर पडावी आणि अलौकिक सौंदर्य असलेल्या रामतीर्थाला नाविन्यपूर्ण सौंदर्य प्राप्त व्हावे, जगभरातून येणाऱ्या भाविकांना रामतीर्थावर पवित्र आणि प्रसन्न दर्शन व्हावे याच कल्पनेतून रामतीर्थातील दर्शनी भाग भागावर रंगरंगोटी सुरू आहे. (Ramtirth Update Adding New creativity in beauty of Ramtirth by beautiful drawing in pole for clean ramtirth Amazing performance by painters Nashik Ramtirth News)

भाविकांनी गजबजलेले रामतीर्थ

रामतीर्थावरील परिसरात रंगरंगोटी करताना चित्रकार

अस्वच्छता कमी करण्याचा प्रयत्न

रामतीर्थावर अनेक पर्यटकांकडून राम तीर्थाची अस्वच्छता राखली जाते . रामतीर्थाच्या परिसरात वस्तांतरगृहाचे खांब सांडवे त्यावरील खांब जिन्याची कोपरे मुख्यतहा: खांबावर तंबाखू खाऊन थुंकण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे.

ह्या घाणेरड्या प्रकारांना आळा बसावा यासाठी देखील यासाठी मन प्रसन्न करणारी रंगरंगोटी रामतीर्थावर कलाकारण करून केली जात आहे. या रंगरंगोटीमुळे रामतीर्थाच्या सौंदर्यामध्ये अजून भर पडणार आहे. आणि नाशिककरांना रामतिर्थाचे एक अद्भुत दृश्य पहावयास मिळणार आहे.

कलाकारांचे रंगरंगोटीचे काम चालू असताना अनेक भक्तांचे याकडे लक्ष वेधले गेले तसेच चिमूरड्याची ही प्रचंड गर्दी या ठिकाणी दिसून आली. कलाकारांनी आपल्या कलेचे उत्तम सादरीकरण रामतीर्थावर केल्याचे दिसून येत आहे.

